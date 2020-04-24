نجران 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله بنجران "شمعة أمل" أمس، 1165 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين من خدماتها.وأوضح مدير الجمعية حمد آل مسعد، أن السلال الغذائية تحوي كوبونات شرائية بقيمة 300 ريال تصرف من أسواق نجران مول والجمعية التعاونية، مشيراً إلى أن التوزيع سيستمر أسبوعين، منوهاً بالدعم الخيري الذي تلقاه الجمعية من شركائها لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية المختلفة.// انتهى //16:37ت م0087