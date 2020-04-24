المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف , اعتماد ١٦ رخصة بناء سكني وتجاري و ١٠ رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار 3 قرارات مساحي ١١٥ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.// انتهى //16:38ت م0088