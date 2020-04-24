بيروت 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.44%, أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 591.89 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 96 ألفاً و569 سهماً، بقيمة 768 ألفاً و440 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 47 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و193 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و166 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:40ت م0090