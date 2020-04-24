الطائف 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالحوية توزيع السلال الغذائية الرمضانية من الاحتياجات الأساسية على أكثر من 800 أسرة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وبينت الجمعية أن مشروع السلة الرمضانية، يأتي ضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك تحت مظلة مشروع "غذائنا واحد ، ومبادرة برا بمكة " الهادف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية، داعياً أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خدماتها.// انتهى //16:41ت م0091