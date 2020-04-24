الجبيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واستمكنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل من تحويل الحِلق القرآنية في المدارس إلى حِلق قرآنية افتراضية تعمل عن بُعد لجميع المستويات بدءًا من رياض الأطفال إلى حِلق الأمهات, وذلك استمرارًا في تنفيذ الجمعية لخطتها التعليمية التي تعمل بها من خلال نظام "حور الإلكتروني"، حيث بلغ عدد الدارسين والدارسات (6499) بواقع (366) حلقة.كما أطلقت الجمعية عدداً من المبادرات شملت مبادرة "مقرأة رتيل" الإلكترونية ومبادرة مسابقة معرفتي في بيتي ومبادرة مسابقة يُتلى وتبيان، إضافة إلى إطلاق ٧ دورات تدريبية وتطويرية ومهارية ولقاءات توعوية مجانية وغيرها.// انتهى //16:45ت م0092