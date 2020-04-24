المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة المدينة المنورة أعمالها مع بداية لشهر رمضان المبارك، التي تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" التي تطبقها الأمانة في كافة منافذ البيع الغذائية منذ وقت مبكر للتأكد من سلامة الغذاء.واعتمدت الأمانة خطة صحية شاملة تتضمن القيام بحملات ميدانية تفتيشية للمنشآت الغذائية المستثناة من قرار الإغلاق وأسواق النفع العام، ومتابعة جميع المحلات، وأعمال النظافة العامة، كما تم تشكيل فرق ميدانية من مراقبين صحيين لمتابعة نظافة الأسواق ومراكز التسوق ، والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير للمباسط في أسواق الخضار والفواكه المؤقتة.ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.// انتهى //17:27ت م0103