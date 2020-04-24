الجبيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسكثّفت جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجبيل، برامجها، لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، حيث فعلت الدعوة الإلكترونية وإقامة البرامج التوجيهية والدعوية، في مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بأكثر من ١٣ لغة.وأقامت الجمعية المحاضرات والكلمات والمنشورات بجميع اللغات في أماكن تواجد الوافدين، وفي التجمعات السكانية للعمال، والتي دعت الجميع للتقيد بالتوجيهات التي تصدر الجهات الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا ‏كما قامت بجولات ميدانية للتعريف بتدابير الوقاية الأساسية من فيروس كورونا " كوفيد-19" بعدة لغات.بدوره أكد مدير عام جمعية الدعوة بالجبيل ناصر بن عايد الشمري، أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من التوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار هذا الوباء، وتنفيذاً لتعليمات وزارتي الشؤون الاسلامية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم ومتابعة من محافظ الجبيل عبدالله العسكر، حيث تقوم الجمعية بتكثيف تواجدها الميداني لدعم مختلف القطاعات في توعية الوافدين وتبيين مخاطر التجمعات البشرية، والتأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية.//انتهى//17:29ت م0104