الدمام 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسافتتحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ثامن الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات في مركز الحي الثالث بضاحية الملك فهد بالدمام إنفاذا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة لتخفيف حدة الازدحام عن باقي الأسواق، على مساحة تبلغ أكثر من 15 ألف متر مربع ، يضم بيع الخضار والفواكه والورقيات والتمور والبيض والدجاج المبرد ، حيث سيعمل السوق الذي نفذته وهيأته بلدية غرب الدمام على استقبال المتسوقين من أهالي الحي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا .وأوضحت الأمانة أنه تم تجهيز الموقع ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية تخفيفاً لحدة الازدحام و للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أنه جرى مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين ، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه ، فيما سيتم متابعته من حيث تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة ، وتنظيم البسّاطين، و عمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات حرصا على صحة وسلامة مرتادي السوق وتلافياً للزحام.// انتهى //17:33ت م0105