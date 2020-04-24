الدمام 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الرقابة الميدانية في بلدة اللهابة، حيث نفذ مراقبيها حملات ميدانية تفتيشية للمنشآت الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة، أن بلدية اللهابة التابعة لها وضعت خطة متكاملة منذ وقت مبكر خاصة بشهر رمضان المبارك لتكثيف أعمال الرقابة الميدانية خصوصاً للمنشآت الغذائية المستثناة من قرار الإغلاق بسبب أزمة "فيروس كورونا"، ركزت خلالها على متابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية وكافة الاشتراطات الصحية بالمنشآت التجارية والغذائية وأسواق النفع العام، وعربات التوصيل المنزلي.وأشارت إلى أنه تم تقسيم عمل المراقبين على فترتين صباحية ومسائية، وقيامها بجولات ميدانية تفتيشية خلال الشهر المبارك للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المعروضة ومطابقتها للمواصفات والشروط، مؤكدةً استمرار أعمال النظافة على فترتين صباحية ومسائية لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والأحياء، إضافة إلى أعمال النظافة العامة من خلال رفع المخلفات والنفايات ونظافة الأرصفة والشوارع.ودعت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على السلامة العامة والتواصل بشكل مباشر للإبلاغ عن حالات الاشتباه فورياً عبر وسائل التواصل الخاصة بالبلدية أو من خلال مركز 940 بلاغات.// انتهى //17:37ت م0107