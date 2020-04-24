أملج 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واستشهد محلات السوبر ماركت والتموينات الغذائية ومحلات بيع الجملة بمحافظة أملج توفر السلع الاستهلاكية والتموينية الرمضانية مع توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها.ورصدت "واس" خلال جولتها على محلات التموينات التي تعمل على مدار الساعة, توفر جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع الاحتياجات الاستهلاكية خاصة التي تعود المستهلكين شرائها في شهر رمضان ، وذلك بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.وحرصت هذه المحلات على توفير جميع الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.// انتهى //17:39ت م0108