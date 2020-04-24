عمّان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.وأكدا خلال اتصال هاتفي استمرار العمل المشترك والتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأكد الوزيران أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي له حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعاً لتفاقم الصراع وتفجره، خصوصاً في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة جائحة كورونا.// انتهى //17:39ت م0109