تبوك 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك متابعتها ووجودها في أول أيام شهر رمضان المبارك من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كروونا الجائح وانطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية بالصور خلال جولتها الميدانية نهار اليوم الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، إضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من مدينة تبوك ومحافظاتها عبر مراكز الضبط الأمني المنتشرة في مختلف طرق وشوارع المنطقة.// انتهى //17:41ت م0110