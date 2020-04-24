صبيا 01 رمضان 1441 الموافق 24 أبريل 2020 م واسسلّمت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً تحت تصرف عدد من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان لتكون مراكز إيواء مؤقتة وسكنا للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات خلال فترة منع التجول, وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعملون فيها, وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أنه إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , وضمن إسهامات الإدارة في نجاح خطط مواجهة أزمة كورونا وتعزيز التكامل بين الأجهزة الحكومية تم تسليم 31 مبنى لأمانة المنطقة ممثلة في 13 بلدية، وتسليم 31 منشأة تعليمية للمديرية العامة للشؤون الصحية، إضافة لـ 55 عيادة صحية مدرسية مكتملة التجهيز.ونوه مدير تعليم صبيا بالقرارات والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما تتضمنه من بُعد إنساني يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ضمان سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).وأكد في ختام تصريحه أهمية استشعار الحس الوطني من قبل الجميع بدورهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وكل ما فيه دعم ومساندة جهود القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة العالمية، الأمر الذي ظهر جليا فيما تم من تنسيق وتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة سائلاً المولى القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأهلنا من كل سوء ومكروه.//انتهى//17:41ت م0111