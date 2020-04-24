أبها 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير, حزمة متنوعة من الأنشطة الدعوية عبر شبكة الإنترنت تتعلق بفضائل وأحكام شهر رمضان المبارك لهذا العام.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أنه جرى اعتماد أكثر من ( ٢٠٠ ) منشط دعوي خلال هذا الشهر الكريم تتنوع ما بين محاضرات وندوات ودروس علمية وكلمات وعظية ومسابقات علمية، وذلك عبر شبكة الإنترنت عن طريق تطبيقات التقنية عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تحتوي على برامج متميزة تعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح ، وذلك عبر قنوات البث المباشر على "تويتر" وبرنامج "زووم" من خلال مكاتب الدعوة بالمنطقة ، وضمن واجبات الفرع في الدعوة إلى الله ، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام ، وفضائل شهر رمضان ، وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.وأكد الغامدي أن برامج تعليم القرآن الكريم في رمضان مستمرة عبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة من خلال البرامج الإلكترونية عن بُعد بما يحقق استمرار تعلم القرآن الكريم وهم في بيوتهم.وشدد على أهمية الفسح الرسمي لأي منشط دعوي يبث عبر وسائل التقنية، وذلك عن طريق "منصة تيسير" ، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق من يقيم أي منشط دعوي دون تصريح رسمي.// انتهى //17:44ت م0112