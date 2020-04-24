الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إرجاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس إلى موعد لم يحدد ، وذلك بعد أن كانت مقررة في الـ 23 من مايو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.وكان من المفترض أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي هذا الأسبوع بين بايرن مونيخ حامل اللقب وإينتراخت فرانكفورت ، وباير ليفركوزن وفريق الدرجة الرابعة ساربروكن ، لكنما أرجئتا بعد تعليق كامل المنافسات منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعرب رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر عن أمله في التمكن من خوض مباراتي نصف النهائي ، وإن كان ذلك بدون الحضور الجماهيري ، وذلك غداة تأكيد رابطة الدوري استعدادها لاستئناف الموسم في التاسع من مايو ، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطات.// انتهى //18:05ت م0114