الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فيل نيفيل سيترك منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا للسيدات مع نهاية عقده العام المقبل ، ولن يمدده بعد تأجيل بطولة كأس أوروبا.وكان من المفترض أن يشرف مدافع مانشستر يونايتد وانجلترا السابق على منتخب السيدات في البطولة القارية التي كان من المقرر إقامتها على أرضه في صيف العام المقبل ، لكنها رحّلت الى عام 2022م بعد إعادة جدولة الاتحاد القاري (ويفا) لبطولة الرجال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.وتولى نيفيل الإشراف على المنتخب في يناير 2018م، ووضع بصمته من خلال قيادة المنتخب للفوز للمرة الأولى بلقب كأس دورة "شي بيليفز كاب" الدولية في الولايات المتحدة ، وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2019م في فرنسا ، قبل الخسارة بصعوبة 1 - 2 أمام حامل اللقب منتخب الولايات المتحدة.// انتهى //18:12ت م0115