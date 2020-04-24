لوزان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيبدأ في الأيام المقبلة، دفع نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، وهي عبارة عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو قد أكد مطلع أبريل الجاري في رسالة إلى الاتحادات الـ 211 المدرجة تحت عضوية الفيفا ، أن الأخير سيدفع بشكل مبكر هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج "فوروارد".وقال الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقراً له " أنه سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة ، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا ".// انتهى //18:17ت م0117