عام / صندوق النقد الدولي يمنح موريتانيا قرضًا لمجابهة وباء كورونا
الجمعة 1441/9/1 هـ الموافق 2020/04/24 م واس
نواكشوط 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس
منح صندوق النقد الدولي قرضًا لموريتانيا بقيمة 130 مليون دولار للإسهام في مجابهة وباء كورونا.
وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم أن هذا القرض يهدف لدعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، مما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية.
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19:38ت م
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