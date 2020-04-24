نواكشوط 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسمنح صندوق النقد الدولي قرضًا لموريتانيا بقيمة 130 مليون دولار للإسهام في مجابهة وباء كورونا.وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم أن هذا القرض يهدف لدعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، مما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية.// انتهى //19:38ت م0132