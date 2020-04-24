القطيف 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار #ومن_أحياها، وذلك بمقر مركز الأمير فيصل بن فهد بمدينة سيهات.وأوضح منسق الحملة سامي آل طالب أنه جرى استقبال 90 متبرعاً قُبل منهم 80 متبرعاً ورفض 10 متبرعين لدواعي صحية، مشيراَ الى أنه قد روعي في الحملة إلاجراءات الاحترازاية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وإعطاء مواعيد مسبقة عبر التسجيل بالاستمارة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.// انتهى //19:44ت م0135