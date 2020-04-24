نجران 01 رمضان 1441هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واستواصل الشؤون الصحية بمنطقة نجران، تنفيذ مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك"، التي أطلقتها بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف.وأوضحت صحة نجران أن عدد المتبرعين بالدم بلغ 125 متبرعاً، فيما بلغ عدد المسجلين في الموقع حالياً 93 شخصاً.وبينت أنها تنفذ هذه الحملة بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعزيزاً لثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، ولدورها المهم في تأمين مخزون وحدات الدم.//انتهى//19:45ت م0137