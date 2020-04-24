جدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأنعش دخول شهر رمضان المبارك سوق الأنعام بمحافظة جدة ، حيث يحرص الأهالي وكعادتهم قبل وبعد دخول الشهر الكريم على شراء الأغنام والأبقار والإبل واستخدام لحومها في إداد الأطعمة الرمضانية ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19", حيث حرص الكثير ومع البقاء في المنازل تفعيل عملية الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لالتزامهم بقرار أمر منع التجول.وعمدت أمانة محافظة جدة في هذا الشأن إلى توفر المعروض من الأغنام ونجاح خطة التسوق الإلكتروني ، وتأهيل الأسواق المركزية ومتابعة تعقيمها والتنسيق مع شركات التوصيل والتطبيقات عبر المسالخ للتأكد من سلامة اللحوم والأنعام ومطابقتها للشروط الصحية ، إلى جانب الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب وتنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من وإلى السوق.وتمثلت الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة على مدار الساعة في تنظيم عمل السوق التي تضمنت إلغاء ساحة الحراج لتلافي الازدحام ، وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قِبل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.من جانبه أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ الآلية الجديدة التي تنظم عمل السوق، التي تضمنت إلغاء ساحة المزادات لتلافي الازدحام وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار الفيروس والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قبل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.وأكد وعي التجار ومربي الماشية في السوق بتطبيقهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة.كما لاقت الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا التجاوب الكبير من التجار وملاك الماشية في السوق مع الفرق الرقابية وتفهمهم الكبير لهذه الاجراءات سائلين الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لحرصهم على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة من احتياجاتهم المعيشية وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار وأن يصرف عنا وعن بلدان العالم أجمع كل سوء.من جهتهم أكد عدد من المواطنين والمقيمين من مرتادي السوق ، والمستخدمين للتطبيقات الإلكترونية في الشراء على الجهود المبذولة من مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتزامهم التعليمات في تقيدهم بأوقات الخروج للضرورة ، والتزامهم المنازل تنفيذاً لأمر منع التجول حفاظاً على الأرواح وسلامة الجميع.// انتهى //19:46ت م0138