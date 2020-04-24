داكار 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسسجلت السنغال 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 528 تحليلاً.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن هذا الارتفاع في عدد المصابين الجدد يعود إلى زيادة عدد العينات الخاضعة للفحص، وذلك بهدف تحديد أكبر عدد ممكن من المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض.من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة شفاء خمسة مصابين من الفيروس وسيغادرون المستشفى اليوم.وسجلت السنغال منذ بداية انتشار الوباء 545 إصابة مؤكدة بالفيروس، شفيت منها 262 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات.//انتهى//20:27ت م0144