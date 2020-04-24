الجزائر 01 رمضان 1441 هجري الموافق 24 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر و8 وفيات إضافية خلال 24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد-19، جمال فورار ، في اللقاء الإعلامي اليومي إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3127 حالة مؤكدة ،فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 415.وأضاف فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1408.انتهى21:05ت م0148