الدمام 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تنظيم البرنامج الدعوي والإرشادي (رمضان شهر مبارك)، حيث تلقى محاضرة بعنوان "وصايا لمن أدركه رمضان"، وذلك عبر البث المباشر بقناة الوزارة باليوتيوب في تمام الساعة العاشرة مساء.وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوعية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة والمستخدمة في إيصال رسالة الوزارة الإرشادية والدعوية.// انتهى //21:10ت م0150