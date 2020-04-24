الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسيلقي معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، غدا كلمة إرشادية بعنوان: (رمضان شهر القرآن)، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً عبر البث المباشر في حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الشفاء على تويتر.وتأتي هذه الكلمة التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض في إطار جهود الوزارة في مختلف مناطق المملكة لاستخدام أحدث طرق التواصل، والوسائل التقنية في توصيل رسالتها الدعوية والإرشادية خصوصاً ما يتصل بأحكام وآداب وفضائل شهر رمضان المبارك .// انتهى //21:10ت م0151