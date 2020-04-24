جيزان01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان برنامجها الرمضاني بالتعاون مع جمعية الدعوة بمحافظة صامطة العديد من الكلمات في شهر رمضان المبارك, التي يقدمها نخبة من دعاة الفرع الرسميين والمتعاونين وعدد من المشايخ، حيث ستبين خلالها فضل صيام رمضان وأحكامه والواجبات التي يجب على المسلم اتباعها التي تنطلق غرة رمضان 1441 هـ وتستمر إلى الرابع والعشرين من ذات الشهر , وعددها 23 كلمة .وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي أن هذه الكلمات التوعوية التوجيهية تأتي من باب "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"، ومن باب التفقه في الدين والاستزادة من العلم خاصة في شهر رمضان, مشيراً إلى أنه ستقام هذه الكلمات في تمام الساعة الخامسة عصراً من كل يوم طيلة مدة البرنامج عبر البث المباشر من إذاعة زدني العلمية ومنصاتها المسموعة في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //21:14ت م0152