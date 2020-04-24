تبوك 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك برنامجاً توعوياً تحت عنوان "صحتك في بيتك"، يتضمن محاضرات تثقيفية يقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في ليالي رمضان عبر منصة زوم الإلكترونية.وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي، أن هذه اللقاءات التي تقدم عن بعد تأتي انسجاماً مع حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بإطلاقها لمكافحة انتشار وباء كورونا، وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة، مبيناً أنها تأتي أيضا في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، وضمن حرص الجمعية على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية في مختلف المجالات لخدمة المجتمع، وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي في ليالي رمضان.ودعا الدكتور العلاوي الجميع الحرص على متابعة مايقدم من خلال هذه الكلمات التوعوية، التي ستقدم من الساعة العاشرة مساءً عبر منصة زوم في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل.// انتهى //21:33ت م0158