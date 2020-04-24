الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة أنه وبالتعاون مع هيئة الإتصالات فقد تم إتاحة خدمة "موعد" للتصفح مجاناً وبدون استهلاك بيانات سواءً عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني , بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا "التقييم الذاتي" والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة "موعد" وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع , مبينة أن الخدمة مهمة جداً ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم) ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية ، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد إضافة إلى من حوله والتأكد من سلامتهم.تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلاً للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:06ت م0162