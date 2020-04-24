نجران 01 رمضان 1441هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأصدرت جامعة نجران إحصائية عن الخدمات التي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد" ، لإنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة وتحويل الدراسة "عن بُعد".وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب، أن الخدمات التي قدمتها العمادة شهدت أرقاماً قياسية حيث بلغ عدد الشعب الدراسية بالجامعة (5594) شعبةً, تم فيها إنشاء (91653) جلسة فصل افتراضي، وبلغت المدة الإجمالية لجميع الجلسات (44940) ، فيما شهد الحضور في جميع الجلسات (339678) طالباً ، وعدد الحاضرين الفرديين في جميع الجلسات (240409) أفراد ، ووصل أكبر عدد من الجلسات المتزامنة إلى (2794)جلسة ً، في حين بلغ أكبر عدد للمستخدمين (18080) مستخدماً، وعدد التقييمات (216738) تقييماً ، وسجلت لوحات النقاش (35118)مناقشة ، وتجاوز عدد الملفات التي تم استعراضها حاجز (18700000) ملف.وأفاد آل رجب أن العمادة نفذت كذلك (35) دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، ودورات الواجبات ولوحة المناقشة، حيث استفاد منها (2137) عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً (19) دورة للطلاب والطالبات استفاد منها (1721) طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن العمادة بثت (28) مقطع فيديو تعليميا لأعضاء هيئة التدريس، و (11) فيديو للطلاب والطالبات، وبلغ عدد المنشورات والإنفوجرافيك (35) منشوراً.وأكد آل رجب بأن هذه الإحصائيات تؤكد الحضور المميز من قبل طلاب وطالبات الجامعة للمحاضرات عبر الفصول الافتراضية ونجاح استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط التي أعدتها الجامعة، لافتاً الانتباه إلى تفاعل الطلاب والطالبات خلال المحاضرات والاستفادة التامة من البرامج الإلكترونية المعتمدة لضمان سير العملية التعليمية.//انتهى//23:23ت م0186