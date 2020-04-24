بريدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" اليوم، ممثلة بمركز مهارات للتدريب، دورة بعنوان " إدارة القلق والضغوط .. كيف نحول التحديات إلى فرص "، بمشاركة أكثر من ٧٦٠ متدرباً ومتدربة ، وذلك عبر برنامج الزوم وقناة جمعية أسرة في اليوتيوب ومنصة "أسرة" الإثرائية.وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين عدد من مهارات مواجهة التحديات وتحويلها إلى إيجابيات، وأساليب التعامل معها، وكيفية التحكم في الانفعالات، مع ممارسة طرق التنفيس الانفعالي، ومراحل الصدمة ، واستعراض أنواع الانفعالات وتأثيرها على الجسم ، وطرح استراتيجيات التخلص من القلق.يذكر أنه يمكن للمتدربين استلام الشهادات المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طريق الإيميل.// انتهى //23:24ت م0187