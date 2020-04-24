جيزان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرصد فريق وكالة الأنباء السعودية "واس" الميداني بمنطقة جازان خلال جولاته للتغطية المصورة للجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية، للتأكد من التزام الجميع بإجراءات تطبيق أمر منع التجول خلال شهر رمضان، التي تبدأ من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المنطقة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //23:29ت م0188