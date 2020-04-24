عرعر01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسشاركت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم القطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية مائدة إفطارهم الرمضاني في الميدان وهي تودي مهامها ومسؤولياتها المتعددة خلال ساعات منع التجول , وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - النابع من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ورصدت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية اليوم مجموعة من رجال الأمن بمدينة عرعر وهم يتناولون الفطور الرمضاني في الطرقات والشوارع العامة في ظل تعاون مشترك مع الجهات الأمنية الأخرى وتنسيق عالي المستوى , وسط التزام تام لأهالي منطقة الحدود الشمالية بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية.// انتهى //23:29ت م0189