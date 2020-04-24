بريدة 01 رمضان 1441 هجري الموافق 25 إبريل 2020 م واسشهدت الطرقات والميادين العامة بمنطقة القصيم ، التزاماً تاماً بقرار منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء أول شهر رمضان المبارك، بمشاركة رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجهود المبذولة لرجال الأمن الذين تناولوا إفطارهم الرمضاني في مراكزهم الميدانية، حيث عبر عدد من رجال الأمن عن امتنانهم لدعم القيادة الرشيدة لرجال الأمن على الأصعده كافة، داعين المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن العالم أجمع، مستشعرين عظم المسؤولية في خدمة الدين والوطن، والعمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح.كما أشاد رجال الأمن بتجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة " فايروس كورونا المستجد".// انتهى //23:30ت م0190