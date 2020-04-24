الرباط 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واستشرع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون والتنسيق مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية، في بث مجموعة من مقاطع الفيديو لعدد من الشخصيات المرموقة في العالم الإسلامي، ومجموعة من المفكرين والمثقفين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذه المقاطع تتضمن في مرحلة أولى رسائل يوجهها عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال العلوم الإسلامية التي تنتسب إلى أبرز المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي وخارجه، قصد توجيهها نحو جمهور عريض تُبرز قيم التضامن والتعاون الإنساني بما يقوي الاعتزاز بالهوية الثقافية والوطنية والدينية.أما المرحلة الثانية من هذه المبادرة فتتضمن رسائل مركزة لشخصيات مؤثرة في مجال الفكر والثقافة والأدب تُبرز اهتماماتهم الفكرية والثقافية والأدبية، وتُشير إلى إسهامهم في قضايا الشأن الثقافي العام عبر التثقيف بالقُدوة خلال هذه الفترة الاستثنائية.وأشارت منظمة الإيسيسكو إلى أنها تهدف من خلال هذه المبادرة لنشر القيم النبيلة والأخلاق السامية والمشتركات الإنسانية الجامعة، وتضميد الجراحات والآثار النفسية الناجمة عن الحجر الصحي والمنزلي جراء انتشار وباء كورونا، والتوعية الدينية الروحية الضرورية في شهر الرحمة والمغفرة، وتقديم خلاصات المعارف في المجالات الفكرية والثقافية والأدبية، وإسماع صوت الحكمة والاعتدال والاتزان.تجدر الإشارة إلى أن بث هذه الرسائل يدخل في إطار مبادرة "الثقافة عن بُعد" ضمن "بيت الإيسيسكو الرقمي" الذي أقرته المنظمة لتعميم نشر الثقافة والعلوم، والتعريف بالثراء الفكري الإسلامي.// انتهى //23:33ت م0191