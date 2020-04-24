القاهرة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات والغردقة ونويبع نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية وحالة البحر المضطربة.وأوضح رئيس الهيئة اللواء بحرى خالد زهران أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية بمصر حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.//انتهى//23:36ت م0195