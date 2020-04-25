بريدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قدم مجلسا شباب وفتيات القصيم بمقام ديوان إمارة المنطقة اليوم، ومن خلال مبادرة نهر العطاء أكثر من 3400 سلة غذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا من الأسر المتعففة بالمنطقة.حيث نفذ أكثر من 250 شابا وفتاة بقيادة أمين مجلس الشباب دهش الدهش، وأمينة مجلس الفتيات منال المهنا، بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة كافةتوزيع 3400 سلة غذائية مجهزة للأسر المتعففة والمتضررة خلال هذه الفترة، ويسعى شباب وفتيات المنطقة، وعبر مبادرة سمو أمير منطقة القصيم من خلال توزيع هذه السلال إلى تسخير طاقات الشباب والفتيات لخدمة الأسر المتضررة من جائحة كورونا.من جانبه قدم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من بذل وعطاء وتشجيع لأبنائه الشباب والفتيات من أبناء المنطقة، مؤكداً على أن المجلسين هما بذرة بذرها سموه لمثل هذه الأعمال الاجتماعية التطوعية الخادمة للمجتمع والوطن، مشيراً إلى أن سموه يسعى دائما إلى زرع روح التكاتف بين أبناء المنطقة عبر مثل هذه المبادرات الإنسانية والخيرية، مؤكداً على أن ما يقدمه مجلسا شباب وفتيات المنطقة هو أحد الأدوار المهمة لتفعيل دورهما المجتمعي وإبراز الجهود من خلال هذه الجائحة، مقدماً شكره للشباب والفتيات كافة بالمنطقة على ما يبذلونه من جهود، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.// انتهى //00:04ت م0201