الطائف 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة تربة متابعتها وحضورها الميداني، وفق الخطة الأمنية المقررة لتطبيق أمر منع التجول مع مطلع شهر رمضان المبارك، وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا.ووثقت "واس" تلك الجهود المبذولة لرجال الأمن في ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج الأوقات المسموح بها، مستشعرين عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي جعلت من صحة وسلامة المواطن والمقيم أولى اهتماماتها وعنايتها.// انتهى //00:05ت م0202