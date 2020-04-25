الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .وسأل معاليه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويعيد عليها هذا الشهر الفضيل بالخير والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة .// انتهى //00:08ت م0204