بغداد 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة, فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات ,//انتهى//00:09ت م0205