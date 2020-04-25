ثقافي / جمعية الدعوة بالحوية تنفذ سلسلة من الكلمات الوعظية " عن بعد "
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
الطائف02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس
تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية سلسلة من الكلمات الوعظية " عن بعد " عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر.
وأوضحت الجمعية أن الدروس تشمل العديد من الكلمات ومنها علاقة الإيمان بالقدر والثبات وقت المصيبة ، وتفسير قولة تعالى:" ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين"، وشهر رمضان شهر القرآن ، وحال السلف مع رمضان ، وفضائل رمضان ، والتوجيهات الشرعية عند نزول البلاء والدعاء وأسباب إجابته وموانع إجابته , مبينة أن هذه البرامج تأتي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية عن بعد.
كما تتضمن الكلمات التوكل على الله ، ومخالفات تقع من بعض الصائمين والصحة والفراغ " ، والعمل بالأسباب المشروعة ، وتفسير قولة تعالى: " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " مشيرة إلى أن الكلمات الوعظية تنفذ عقب صلاتي العصر والعشاء .
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