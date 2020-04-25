الطائف02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية سلسلة من الكلمات الوعظية " عن بعد " عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر.وأوضحت الجمعية أن الدروس تشمل العديد من الكلمات ومنها علاقة الإيمان بالقدر والثبات وقت المصيبة ، وتفسير قولة تعالى:" ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين"، وشهر رمضان شهر القرآن ، وحال السلف مع رمضان ، وفضائل رمضان ، والتوجيهات الشرعية عند نزول البلاء والدعاء وأسباب إجابته وموانع إجابته , مبينة أن هذه البرامج تأتي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية عن بعد.كما تتضمن الكلمات التوكل على الله ، ومخالفات تقع من بعض الصائمين والصحة والفراغ " ، والعمل بالأسباب المشروعة ، وتفسير قولة تعالى: " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة " مشيرة إلى أن الكلمات الوعظية تنفذ عقب صلاتي العصر والعشاء .// انتهى //00:16ت م0207