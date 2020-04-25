ثقافي / تعليم جازان يحقق مراكز متقدمة في ندوة جلوب الدولية الافتراضية للعلوم

السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
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جيزان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس
‫حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المراكز المتقدمة والجوائز والأوسمة في ندوة GLOPE الدولية الافتراضية للعلوم IVSS لعام 2020 .‬
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم ين محمد أبوهادي الطلاب الباحثين ومدارسهم والمشرفين ، مبيناً أن هذه الجوائز والمراكز المتقدمة تعد تأكيداً على المواهب الكبيرة التي تزخر بها المدارس وتحاكي شغف الطلاب للعلم والبحث والابتكار.
، وأكد أهمية غرس حب البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات والذي سينعكس على مستقبل الوطن وتطوره ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. ‬
يذكر أن برنامج جلوب البيئي برنامج يهتم بالبيئة وكل مايؤثر فيها وطريقة التفاعل معها والمحافظة عليها ويُنفذ من خلال جهود مشتركة بين وزارة التعليم وعدد من الجهات العالمية.
‫// انتهى //
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