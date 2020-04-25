جيزان 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس‫حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المراكز المتقدمة والجوائز والأوسمة في ندوة GLOPE الدولية الافتراضية للعلوم IVSS لعام 2020 .‬وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم ين محمد أبوهادي الطلاب الباحثين ومدارسهم والمشرفين ، مبيناً أن هذه الجوائز والمراكز المتقدمة تعد تأكيداً على المواهب الكبيرة التي تزخر بها المدارس وتحاكي شغف الطلاب للعلم والبحث والابتكار.، وأكد أهمية غرس حب البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات والذي سينعكس على مستقبل الوطن وتطوره ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. ‬يذكر أن برنامج جلوب البيئي برنامج يهتم بالبيئة وكل مايؤثر فيها وطريقة التفاعل معها والمحافظة عليها ويُنفذ من خلال جهود مشتركة بين وزارة التعليم وعدد من الجهات العالمية.‫// انتهى //00:27ت م0210