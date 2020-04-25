الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأكملت المنشآت التدريبية التابعة للتدريب التقني بمنطقة الباحة استعداداتها لتنفيذ الامتحانات النهائية عن بعد لأكثر من ٣٣٠٠ متدرب ومتدربة في جميع البرامج التدريبية المنفذة بها في ١٠ منشآت تدريبية بالمنطقة، وذلك يوم الأحد القادم.وأوضح مدير عام التدريب التقني و المهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن المتدربين والمتدربات سيلتحقون بجلسات التقييم النهائية الموزعة على ٥ جلسات افتراضية لكل ٢٤ ساعة وذلك وفق جدول تم اعتماده و تعميمه مبكرا على الجميع ، وذلك لإتاحة الوقت المناسب حسب الرغبة في تسجيل الدخول وتنفيذ التقييم ، مشيراً إلى أنه سيقوم على إنجاز و دعم برنامج التقييم النهائي أكثر من ٢٢٥ من أعضاء الهيئة التدريبية للبنين والبنات.وثمن القرني جهود منسوبي ومنسوبات منشآت التدريب التقني في تعاملهم مع متطلبات هذه المرحلة والتي كان لهم بعد الله دور كبير في النجاح الذي تحقق ، مشيدا بقيادات المؤسسة على دعمهم وتوجيهاتهم وفي مقدمتهم معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد .وقدم شكره باسمه و نيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته و حرصه المعهود لكل ما يخدم أبناء وبنات منطقة الباحة.//انتهى//00:42ت م0211