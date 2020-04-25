أملج 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسشارك محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم رجال الأمن المتواجدين في الميدان إفطارهم, حيث يتوزعون في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق أمر منع التجول.وقدم المحافظ شكره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهود ميدانية لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا, مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي تقديراً لدورهم الفعّال وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط التفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة.// انتهى //01:49ت م0214