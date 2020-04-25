ضمد 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمد اليوم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة عبر حساباتهم البنكية ضمن مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن ناصر الحازمي أن الجمعية أودعت 50.000 ريال كمساعدات للأسر عبر حسابات المستفيدين البنكية، شملت 100 مستفيد.وبين أن الجمعية تواصل حاليًا مشروعها الخيري لتوزيع 2000 سلة غذائية للمستفيدين من مشروعاتها الخيرية، حيث تشارك فرق العمل بالجمعية في إعداد وتجهيز السلال ، وإيصالها للمستفيدين من الأسر المحتاجة والأيتام وأسر السجناء والمطلقات وزوجات الأجانب.// انتهى //01:57ت م0215