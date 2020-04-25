مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأثنى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهود إدارة الأمن بالمسجد الحرام، لما يقدمونه من خدمات تنظيمية وأمنية، ومشاركة فاعلة مع الجهات العاملة.وحث معاليه رجال إدارة الأمن على بذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن دورهم في تقديم الخدمات وتنظيم الممرات وحراسة المرافق، ومشاركة رجال الأمن في تسهيل مهامهم التي يقومون بها في المسجد الحرام تأتي متوافقة لتطلعات ولاة أمر حفظهم الله.وقدم معالي الرئيس العام شكره الجزيل لمنسوبي إدارة الأمن على جهودهم المميزة في المسجد الحرام ومرافقه، داعياً الله - عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء.// انتهى //02:00ت م0216