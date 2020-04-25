مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بدور إدارة زمزم في تقديم خدمات سقيا زمزم في المسجد الحرام.وأوضح معاليه أن إدارة زمزم كان لها السبق في تنفيذ الإجراءات الاحترازية واستمرارية توزيع العبوات على المصلين على مدار الساعة.وأوصى معالي الرئيس العام منسوبي الإدارة بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم خصوصاً في أوقات الصلوات، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل موظفي الإدارة وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيعه على المتواجدين في المسجد الحرام، داعيا معاليه الله أن يكلل تلك الجهود الموفقة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.// انتهى //02:01ت م0217