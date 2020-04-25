نيامي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واساعتقلت شرطة النيجر 274 شخصًا في العاصمة نيامي، بتهمة تعكير النظام العام والتجمع المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما صادرت ثماني سيارات و26 دراجة نارية.وأفادت وكالة أنباء النيجر اليوم أن المظاهرات التي تأتي ضد حظر التجول الذي فرضته البلاد لاحتواء فيروس كورونا، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف.// انتهى //02:05ت م0218