المدينة المنورة 1 رمضان 1441 الموافق 24 إبريل 2020م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تكثيف أعمال الإصحاح البيئي بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير المرافق والشوارع العامة والميادين بالمدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض .ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.// انتهى //02:38ت م0220