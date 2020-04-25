عام / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة على الباعة الجائلين بمكة المكرمة
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس
نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، امتداداً للحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من هذه الظاهرة ، وتطبيق الإجراءات النظامية والتدابير الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة ، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.
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