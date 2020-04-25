تبوك 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة تبوك اليوم أكثر من 200 جولة رقابية على الأسواق بمدينة تبوك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومدى التزام المحالات بالاشتراطات الصحية، وأسفرت تلك الجولات عن إغلاق 6 محلات تجارية مخالفة، وإنذار 46 محلاً، ومخالفة 32 محلاً تجارياً.وقامت الفرق الرقابية بمصادرة وإتلاف كمية من المواد الغذائية عثر عليها مع الباعة الجائلين، كما قامت الأمانة بمصادرة كميات من الأطعمة والمواد الغذائية في أحد المحلات التي أُغلقت بعد ثبوت عدم ملائمتها والتزامها بالاشتراطات الصحية, إضافة إلى سوء النظافة داخل المحل.وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع, مؤكدة استمرار هذه الحملات للتأكد من التزام المتاجر بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أَي مخالفة عبر هاتف الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //02:41ت م0222